Neem eens een kijkje bij de cursussen van Photofacts Academy. In deze cursussen leer je alles over de soorten camera's die er bestaan. Vervolgens leer je over de verschillende lenzen en het effect van de lenzen op je foto.



Ook leer je alles over belichtingsinstellingen, fotobewerkingssoftware en de belangrijkste begrippen voor fotografie. Het belangrijkste? De cursus stelt je in staat om van beginner in no-time te groeien naar een professioneel niveau!





Belangrijke tip voor je gaat starten met fotografie

Wil jij ook gave foto's maken?

Zoals gezegd is het belangrijk dat je niet te veel geld besteed aan je eerste camera. Veel mensen die willen starten met fotografie haken snel af, wat erg zonde is van het geld.Een andere tip is dat het belangrijk is om veel te oefenen. De theorie is belangrijk, maar je leert het meeste door daadwerkelijk erop uit te gaan en te oefenen.P.s. Voor kinderen kan het ook leuk zijn om vroeg te beginnen met fotografie. Je hoeft het dan niet te ingewikkeld te maken. Start met een oude camera van jezelf, een speciale kindercamera of zelfs een polaroid camera Ten slotte is het belangrijkste om plezier te hebben. We leren nieuwe vaardigheden namelijk het beste als we er plezier in hebben.Ga samen met anderen erop uit en deel foto's met elkaar. Geef elkaar feedback en geniet van de ervaring. Op die manier kan jij uitgroeien tot een super fotograaf!Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 85 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Vanwege de lancering van onze nieuwe boek De Nachtfotobijbel hebben we een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 40 euro korting en ontvang gratis ons nieuwe boek thuis.Ons gloednieuwegaat over avond- en nachtfotografie. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ook