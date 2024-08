10 Tips voor beginnende fotografen

De compositie is de manier waarop je het beeld kiest. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Kijk gewoon door de zoeker van je camera (of op het schermpje) en zorg dat wat je ziet prettig oogt. Dat doe je in de basis door te letten op eenvoudige dingen.



Plaats je onderwerp bijvoorbeeld niet in het midden van het beeld (vooral niet gelijktijdig horizontaal ťn verticaal gecentreerd). Let op de achtergrond; zorg dat er geen bomen, mensen of andere storende elementen 'uit je onderwerp steken'.



Een andere handig tip is het aanhouden van dezelfde hoogte als waarop je onderwerp zich bevind. Vooral als je kinderen of huisdieren fotografeert is dit een belangrijke regel. Ga op de grond liggen of zitten en je foto wordt direct vele malen beter. Het is echt niet zo ingewikkeld als het lijkt.



Ook de regel-van-derden is een handig uitgangspunt voor een geslaagde compositie. Verdeel het beeld zowel horizontaal als verticaal in drie vlakken (twee lijnen). Zorg er nu bij het maken van je compositie voor dat je onderwerp terecht komt op een kruispunt van deze lijnen.







Regel-van-derden in de praktijk en afwijkend van werken op niveau

4. Fotografeer veel

5. Houd het simpel

6. Houd je camera stil

Het is belangrijk om te weten dat je de compositie van een foto vaak enorm kunt verbeteren door slechts een paar centimeter met je camera te bewegen. Probeer dit dus ook; beweeg wat heen en weer en kijk hoe je beweging effect heeft op de achtergrond.Owh, en regels zijn er om gebroken te worden. Je mag altijd afwijken van de regels, dit kan vaak ook weer bijzondere foto's opleveren! Experimenteer!Het is bij fotografie in feite niet anders dan bij alle andere dingen; als je er goed in wilt worden moet je het vooral veel doen. Van twee keer per jaar een vakantie fotograferen wordt je geen goede fotograaf. Als je er elke dag twee uur mee bezig bent zul je veel beter gaan fotograferen.Een onderwerp vinden om te fotograferen hoeft niet moeilijk te zijn. In en om huis zijn meer dan voldoende onderwerpen te vinden. Familieleden kun je zo vaak als zij toestaan vastleggen. Je kunt sowieso nooit voldoende foto's van je familie hebben. Uitstekend oefenmateriaal dus.Katten, honden en andere huisdieren zijn gewillige onderwerpen en zullen in tegenstelling tot familieleden niet zo snel bezwaar maken. Hebben ook zij genoeg van je fotografiedrang dan stap je over op voorwerpen; van de huiskamer tot een enkele bloem uit een boeket. Het maakt niet uit, als je maar blijft fotograferen.Malcolm Gladwell heeft het in zijn boek Outliers over de 10.000 uur regel . Als je tienduizend uur besteed aan ťťn bezigheid dan zul je daarin uitblinken en succes krijgen. Het maakt niet uit wat het is, de tienduizend uur regel lijkt in alle velden te gelden.Ben je tienduizend uur bezig geweest met fotografie dan zul je er gewoon erg goed in zijn. Het kan bijna niet anders. Zijn boek (totaal niet fotografie gerelateerd) is overigens een absolute aanrader, ik heb het met plezier gelezen.De beste foto's zijn vaak rustige foto's zonder storende elementen. Maak het jezelf niet te moeilijk en probeer storende elementen uit je beeld te houden. Een rustige eenvoudige foto kijkt vaak erg prettig. Gebruik lijnen, vormen, herhalende patronen, onscherpe achtergronden en compositie om je foto rust te geven.Dit geldt eigenlijk voor alle onderwerpen; portretten, architectuur, macro en dergelijke. De rust in een foto helpt je ook om de aandacht van de kijker direct naar je onderwerp te leiden.De reden waarom een foto onscherp is zal meestal beweging zijn. Zeker wanneer je niet buiten tijdens lekker zonnig weer aan het fotograferen bent is beweging in je foto een gevaar.Leer hoe je een camera stabiel kunt houden. Gebruik hiervoor je beide armen; met je linkerhand ondersteun je het objectief (niet de camera). Je rechterhand gebruik je om af te drukken. Klem je armen hierbij tegen je lichaam om trilling zoveel mogelijk te voorkomen.Als je wilt kun je een statief gebruiken. Voor sommige typen fotografie, zoals macrofotografie, is het bijna onmogelijk zonder statief. Voor veel vormen van fotografie kun je echter prima zonder.Kies bij de aanschaf van een statief niet voor de goedkoopste; deze zijn doorgaans onstabiel en niet prettig tijdens het gebruik. Daardoor zul je het statief niet veel gebruiken.