De zin en onzin van beeldstabilisatie in een camera of objectief

Als je op zoek gaat naar een nieuwe camera, is de kans groot dat de zogenaamde In Body Image Stabilization op de bucketlist staat.



In Camera Image Stabilization wordt ook afgekort als IBIS, en het is in feite het systeem dat de sensor zo beweegt, dat je eigen trillingen tot op zekere hoogte gecompenseerd worden.



Door de beeldstabilisatie in de camera wordt het mogelijk om met langere sluitertijden uit de hand te fotograferen. Hoeveel langer hangt af van het systeem dat ingebouwd is. Het wordt uitgedrukt in een aantal stops.



Wanneer je van de regel uitgaat dat je een camera stil kan houden met een sluitertijd die gelijk is aan een gedeeld door de brandpuntsafstand (die wel eerst met de cropfactor vermenigvuldigd moet worden), dan kun je uitrekenen welke sluitertijd dat is.