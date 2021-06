Bezoek de Fotofair 2021 op 3 en 4 juli

Volgende week is het weer zo ver: de Fotofair. Deze beurs voor (hobby)fotografen wordt gehouden op Landgoed Duynenwater, vlak bij Tilburg.



Je hebt voor deze beurs geen mondkapjes plicht en geen testbewijs nodig. Wel moet je natuurlijk afstand houden.



Op de beurs vind je verschillende fotomomenten waar je zelf kunt fotograferen. Je apparatuur meenemen is dus slim. Ook zijn er diverse workshops en kun je apparatuur proberen (en kopen).



Je bezoek is waarschijnlijk het leukst als je ook één of meerdere workshops boekt. Daar betaal je een klein bedrag voor, maar de toegang is dan gratis.