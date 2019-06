Bezoek de Photofacts fotografie workshops in IJsselstein op 29 juni

We hebben het evenement Photomania genoemd en het wordt gehouden in een grote fotostudio in IJsselstein, midden in Nederland (iets onder Utrecht).



Op Photomania kun je live workshops en lezingen volgen bij meer dan tien verschillende experts op allerlei vakgebieden. Zowel experts die je kent van Photofacts Academy (zoals Johan Elzenga, Nico Delmeire en ikzelf) als van Stichting Beeldvoorziening.





Stichting Beeldvoorziening is een organisatie die live fotografie workshops en coaching trajecten voor fotografen aanbiedt. Een aantal van hun experts (Daphne Wageman, Kees Rutten, Roel Stevens, Gerdjan van de Lugt, Simone Henken, Henry Faber en Marjon Steenbergen) zal op het evenement ook workshops verzorgen.Bekijk de website voor een compleet overzicht van het programma waaraan je kunt meedoen en voor verdere informatie over dit live evenement.Het lijkt me leuk je daar te ontmoeten!