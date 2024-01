Betalen voor fotograferen in natuurgebieden

Donald Willemsen schreef vandaag om 15:22 | reageer

Ik kan me indenken dat wanneer je met een grote groep de natuur in gaat voor een workshop, dat het schadelijk kan zijn voor de natuur of biotoop van bepaalde planten en dieren. Als ik zie welke schade bijvoorbeeld het Hallerbos oploopt door onbezonnen fotografen die massaal afkomen op de wilde boshiacynth. Dan kan ik me voorstellen dat eigenaren van natuurdomeinen daar iets aan willen doen. Maar....., gaat het dan om een financiële drempel op te werpen of om een aangenaam verdienmodel?

Het eerste kan ik nog begrijpen, maar het tweede vind ik verwerpelijk.

Bij natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten en in België Natuurpunt gaat het er om om zoveel mogelijk natuur in eigendom te verwerven. Is dat dan om de natuur te 'beschermen' of zit hier ook een aardig verdienmodel achter? Wie het weet, mag het zeggen.

Dan nog het al of niet beroepsmatig fotograferen in de natuur. Moeten we daarvoor gaan betalen? Dat zou in mijn ogen absurd zijn. De natuur is niet alleen bestemd voor een kliekje fanatiekelingen die natuur als hun eigendom zien omdat ze het verworven hebben.

Aan de andere kant vind ik ook dat zij die workshops organiseren voor grote groepen fotografen ervoor moeten zorgen dat de deelnemers geen schade aan de natuur toebrengen omwille van het mooie plaatje. Organisatoren van workshops mogen dan best hard optreden naar deelnemers die zich niet aan de regels houden.

Trouwens, wanneer ben je een professional? Als je met een Canon Eos R3/R5 in je handen staat? Of met een Canon Eos R7?

Dat professionele fotografen om toestemming moeten vragen om professionele shoots te doen, kan ik nog wel begrijpen. Dat er daarbij regels opgelegd krijgen ter bescherming van flora en fauna kan ik ook nog begrijpen. Maar er ook nog een flinke som geld voor te vragen, vind ik buitensporig.

Organisaties als Natuurmonumenten krijgen hun middelen uit subsidies van de overheid, ledenbijdragen, giften van de bevolking en inkomsten uit verkoop van producten. Dus voor een groot deel ontvangen ze geld van de belastingbetaler. Moet je dan dubbel betalen als je gaat fotograferen?