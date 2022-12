Het Sony event over de nieuwe A7R V mirrorless camera

Op woensdag 7 december organiseerde Sony Nederland een event over de A7R V in de Hortus Botanicus in Amsterdam. Ik was erbij namens Photofacts, om kennis te maken met deze nieuwe camera. In dit artikel een korte impressie van dit event.



De Sony A7R V is een nieuwe camera, maar niet voor mij. Ik had de camera al drie weken in gebruik voor een review die binnenkort op Photofacts zal verschijnen.



Het was echter een mooie gelegenheid om nog eens met de camera te werken, in het bijzijn van Sony Ambassadeurs en medewerkers.