Bezoek PiXperience WOWscapes op 28 maart 2020

Landschappen rennen niet voor je weg, maar dat betekent niet dat een goede landschapsfoto vanzelf komt aanvliegen. Er bestaat vaak een flinke kloof tussen dat spectaculaire moment buiten en hetgeen op je beeldscherm verschijnt.



Bij landschapsfotografie komt alles samen: techniek, voorbereiding, inzicht, visualisatie, doorzettingsvermogen, materiaal en nabewerking. Dat maakt deze vorm van fotografie complex en uitdagend, maar tegelijkertijd zo ontzettend boeiend.



Hoe doen andere fotografen dat? Hoe overwin je de technische hobbels, hoe kun je je foto's efficiŽnt voorbereiden, hoe zie je de potentie van een landschap, hoe kun je geluk afdwingen en wat is de optimale beeldbewerking?



Veel thema's zijn er in de afgelopen 10 jaar voorbijgekomen, maar nog nooit ging het over landschapsfotografie. Daarom: PiXperience WOWscapes, hťt kennis- en inspiratie-event over landschapsfotografie.



Tientallen van de beste Nederlandse en Vlaamse landschapsfotografen doen een boekje open over hun werkwijze, visie, voorbereiding en nabewerking.



Van filosofische zoektochten en inspirerende visies tot praktische seminars en technische inzichten. Woodscapes, Seascapes, Nightscapes, Creascapes, Mountainscapes, Animalscapes, Wheatherscapes: alles komt aan bod tijdens PiXperience WOWscapes.