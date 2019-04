Fotofair 2019 op 25 mei & 26 mei aanstaande

Tickets masterclasses & workshops

De verkoop voor de Exclusieve Masterclasses & Workshops van professionele fotografen is gestart. De toegangsbewijs voorverkoop is 12,50 en de kassa prijs 15,00 euro (inclusief 9% BTW).Je kunt workshops volgen op diverse locaties zoals in de popup studio's verspreid over het gehele terrein en in het bos. Onderwerpen: Landschap, Macro, Wildlife, Druppel, Portret, Studio, Glamour, Strobist, Food, katten en en vele andere.Bekijk goed de omschrijving van de masterclasses/workshops. Heb je een eigen camera nodig? Het staat allemaal vermeld bij de omschrijving. De workshops en Masterclasses zijn voor starters en gevorderden. Zie de tijdschema's 25 mei en 26 mei.