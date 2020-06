Fotofair 2020 op 26 en 27 september

Lezingen en Fotomomenten

Workshops en masterclasses

Er zijn verschillende Fotomomenten tijdens het festival, waarbij je zelf kunt fotograferen op het Fotofair-terrein. Neem dus zeker je eigen camera mee. Hanteer natuurlijk gepaste afstand tussen zowel de modellen als je mede-fotografen.Daarnaast vinden er educatieve lezingen plaats. De lezingen zijn altijd onder voorbehoud en gaan alleen door als er voldoende bezoekers toegelaten kunnen worden. De lezingen duren tussen de 30 en 45 minuten.Verspreid over het terrein worden diverse workshops en masterclasses gegeven, voor ieder wat wils en de onderwerpen zijn divers. Van landschaps-, tot wildlife-, portret- en flitsfotografie.Ook Photofacts Academy zal hierbij vertegenwoordigd zijn. Elja Trum zal in totaal vier workshops Portret en Strobist in lezingvorm verzorgen op zowel 26 als 27 september.De groepsgrootte van de workshops is kleiner dan anders, zodat ook hier de 1,5 meter-regels kunnen worden gehanteerd. Sommige workshops duren daardoor wat langer, om zo iedere deelnemer genoeg tijd te geven om te fotograferen. Kijk op de Fotofair website voor meer informatie!