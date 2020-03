Nieuwe datum PiXperience WOWscapes: 24 oktober

Er is een nieuwe datum gepland voor PiXperience WOWscapes, namelijk: zaterdag 24 oktober 2020. PiXperience vindt plaats bij congrescentrum Hart van Holland in Nijkerk, tegelijkertijd met de Professional Imaging beurs.



PiXperience WOWscapes staat helemaal in het teken van landschapsfotografie. De beste Nederlandse en Vlaamse landschapsfotografen vertellen over hun manier van werken en delen hun 'geheimen' met jou!