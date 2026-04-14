Vier 200 jaar fotografie met de Week van de Fotografie (12 t/m 16 mei 2026)dinsdag 14 april 2026, 15:30 door Elja Trum | 42x gelezen | 0 reacties
Van 12 tot en met 16 mei 2026 staat de imposante Lebuinuskerk in Deventer volledig in het teken van fotografie. Ter gelegenheid van het 200-jarig jubileum van fotografie organiseert de Fotobond daar de Week van de Fotografie: een gratis toegankelijk evenement voor iedereen met een interesse in beeld, van beginner tot gevorderde fotograaf.
Terug naar het begin van fotografie
In 1826 maakte Nicéphore Niépce de allereerste foto. Daarmee werd de basis gelegd voor een ontwikkeling die uiteindelijk zou leiden tot de fotografie zoals we die vandaag kennen. Niet lang daarna volgde de daguerreotypie van Louis Daguerre, een techniek die fotografie toegankelijker maakte en het medium verder op de kaart zette.
Precies 200 jaar later wordt deze mijlpaal gevierd met een week vol activiteiten waarin zowel verleden als toekomst van fotografie samenkomen.
Lezingen, workshops en exposities
Naast wedstrijden biedt het evenement een uitgebreid programma met lezingen, workshops en exposities. Bezoekers kunnen zich verdiepen in technieken, inspiratie opdoen en nieuwe ontwikkelingen ontdekken.
Er is een samenwerking met de Universiteit Leiden en de Universitaire Bibliotheken Leiden, die onder andere gastcolleges verzorgen over de geschiedenis van fotografie.
Ook de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie levert een bijdrage met workshops en presentaties over actuele ontwikkelingen binnen fotografie en film. Gedurende de hele week is er bovendien een doorlopende expositie te zien met werk van diverse fotografen.
DagFotoDag: ontmoeten, leren en inspiratie
Het hoogtepunt voor veel bezoekers zal waarschijnlijk de DagFotoDag zijn op zaterdag 16 mei. Deze dag staat volledig in het teken van ontmoeting en inspiratie. Verschillende genregroepen presenteren zich, variërend van portret- en natuurfotografie tot drone- en smartphonefotografie.
Bezoekers kunnen langs stands lopen, in gesprek gaan met specialisten en hun eigen foto’s (geprint) laten beoordelen door ervaren fotografen. Die persoonlijke feedback is vaak verrassend waardevol en kan net dat zetje geven om verder te groeien.
Ook worden er verspreid over de dag lezingen gegeven over uiteenlopende onderwerpen binnen de fotografie. Wij zijn er zelf die dag ook bij aanwezig: zowel Nando als ik verzorgen een lezing tijdens de DagFotoDag. Leuk dus om je daar te zien!
Een week voor iedere fotografieliefhebber
Met de Week van de Fotografie wil de Fotobond een breed publiek samenbrengen en de liefde voor fotografie vieren. Door de combinatie van geschiedenis, educatie en ontmoeting is het evenement interessant voor vrijwel iedereen die iets met fotografie heeft.
De toegang is gratis, wat het laagdrempelig maakt om even binnen te lopen of juist een hele dag (of meerdere dagen) te blijven hangen. Zeker de DagFotoDag belooft een levendige en inspirerende dag te worden.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 6 mei 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Naaktfotografie op Locatie
woensdag 27 mei 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 4 plaatsen
Flitsen op Locatie
woensdag 10 juni 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 8 plaatsen
Ook interessant
-
Fotobond 100 jaar - livestream, zaterdag 12 maart
door Elja Trum
-
Een foto moet ergens over gaan, zegt men
door Liesbeth van Asselt
-
HDAV; digitale presentaties met foto's en geluid
door Liesbeth van Asselt
