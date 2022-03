Fotobond 100 jaar - livestream, zaterdag 12 maart

De Fotobond bestaat aanstaande vrijdag exact 100 jaar. Dit wordt vanaf zaterdag 12 maart gevierd. De start van dit jubileumjaar kun je live meemaken via een livestream vanuit het Rietveldpaviljoen in Amersfoort vanaf 10:00 uur.





Tijdens het live online event wordt het Jubileumboek 100 Jaar Fotobond gepresenteerd en wordt de start gegeven van een grote landelijke jubileumfotowedstrijd De Fotobond is een overkoepelende organisatie voor Fotoclubs door heel Nederland.