407 praktische fotografietips verzameld in de Fotobijbels

In de Fotografiebijbel krijg je van Elja, Nando, Johannes en Johan over vijftien verschillende fotografieonderwerpen eenvoudige praktische tips waardoor je fascinerende foto's kunt maken onder alle omstandigheden.



Je ontdekt bijvoorbeeld:





Hoe je jouw camera helemaal naar wens kunt instellen, zodat je volledige controle hebt over de foto's die je maakt.

Hoe je prachtige landschappen kunt vastleggen, ook als het geen stralend weer is.

Hoe je indrukwekkende sterrenhemels op de foto kunt zetten, ook als je geen duizenden euro's aan fotoapparatuur in huis hebt.

Praktische tips voor het bewerken van je foto's zodat het ware meesterwerkjes worden, of je nu werkt met Lightroom, Photoshop of Luminar.

Hoe je van vakantie terugkomt met reisfoto's die je in je woonkamer wilt hangen, ook als je het hele gezin op sleeptouw hebt (zonder ruzie met je partner).

De Landschapsbijbel

Zijn de landschappen die je fotografeert in het echt veel indrukwekkender dan in je foto? Herken je dat jouw foto niet het gevoel overdraagt dat jij had toen je daar van het uitzicht stond te genieten?Niet vreemd, want dat is de ervaring die veel beginnende landschapsfotografen hebben. Dat is zonde, want door het landschap goed te zien, in plaats van alleen maar te bekijken, ontdek je composities die een onaantrekkelijke overzichtsfoto veranderen in een prachtig meesterwerk.