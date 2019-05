Boek: Mooiste fotolocaties van Zuid-Nederland

Het stuk over 'wanneer, waar en hoe' is ook erg nuttig. Als je vooraf al weet wat je kunt verwachten in een bepaald gebied weet je of het de moeite waard is voor je om te komen. En ook hoe je je erop kunt voorbereiden, hoe je je fototas kunt inpakken en wat je allemaal aan kleding, apparatuur en andere zaken nodig hebt.



Daarnaast wordt ook nog eens geschetst welke maanden van het jaar het best zijn om het gebied te bezoeken en wat je er op dat tijdstip allemaal kunt verwachten. Zelfs welk moment van de dag het meest geschikt is!



Ook wordt kort geschetst welke vormen van fotografie je er kunt beoefenen. En mocht je uitgekeken zijn in een bepaald gebied, dan geeft het boek je enkele suggesties voor nabijgelegen gebieden. Dat kun je natuurlijk op de kaart ook wel zien, maar dit is toch net even handiger wanneer je een fotodagje gaat plannen.



Dat ikzelf altijd wel op zoek ben naar tips over mooie fotoplekken in Nederland en daarbij altijd afhankelijk ben van tips van anderen (ie niet altijd als vanzelfsprekend worden prijsgegeven...) was ik heel benieuwd naar de inhoud van dit boek. Werd het een (droge en/of alfabetische) opsomming van fotolocaties?