Photopills om fotolocaties op te slaan

Je kent Photopills waarschijnlijk wel. Een prachtige uitgebreide app waar je een landschapsfoto tot in extreem detail kan plannen. Wist je ook dat je fotolocaties kunt vinden via deze app. Dat wordt namelijk nog wel eens over het hoofd gezien.



Maak jij landschapsfoto's? Of foto's van de Melkweg? Dan weet je dat Photopills een app is die je in staat stelt om heel eenvoudig de beste fotolocatie in het landschap te vinden. De meesten gebruiken slechts een fractie van wat in de app mogelijk is.



Om je wegwijs te maken in Photopills kan je binnenkort een cursus volgen op Photofacts Academy. Ik wil je echter al vertellen dat Photopills ook gebruikt kan worden om een eigen lijst met fotolocaties op te slaan. Of je kunt in de app een aantal interessante locaties vinden.



Heb je een interessante plek gevonden, dan kan je dat opslaan als een Point Of Interest. Een POI. Heb je zo'n punt ontdekt, zet er dan je pin neer en selecteer Save As... en kies Point of Interest. Geef het een naam, een icoontje en het staat in je lijst.