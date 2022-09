Boek over analoge fotografie nu met korting in de voorverkoop

Zelf ben ik er sinds mijn eerste digitale camera niet meer mee bezig geweest, maar fotograferen met klassieke filmrolletjes heeft natuurlijk wel iets magisch. Voor als je de foto's zelf ook afdrukt in een eigen doka.



Ik maakte daarvoor altijd de badkamer bij mijn ouders thuis helemaal lichtdicht met vuilniszakken en tape. Vervolgens stond mijn vergroter op de wc en de ontwikkelbaden op een rijtje tegen het bad.



Als je dan die foto ziet verschijnen op zo'n blank velletje papier terwijl je rustig de bak met ontwikkelaar heen en weer schommelt.. dat is echt een magisch moment.



Niet vreemd dus dat veel fotografen het nog steeds leuk vinden om (vaak naast hun digitale werk) ook analoog aan de slag te gaan.



Voor die fotografen brengt Van Duuren Media eind deze maand een nieuw boek uit: Focus op fotografie: Analoge fotografie.





In het boek ontdek je welke materialen je nodig hebt om met de klassieke spullen aan de slag te gaan. Voordeel is dat dit vaak heel goedkoop kan omdat die oudere camera's (en vaak ook complete doka's) nog in overvloed op zolders door heel Nederland liggen.Ook gaat het in het boek over het maken van de foto's zelf. Zo zonder schermpje moet je immers veel beter opletten wat je doet. Er is geen directe feedback meer, zoals bij digitaal. En een ISO knop bestond ook niet, die kies je met het filmrolletje dat je in je camera stopt.Eduard de Kam leert je in dit complete boek hoe het allemaal in elkaar steekt.Mocht je interesse hebben in het boek; tot en met 28 september kun je het in de voorverkoop bestellen voor 29,99 euro (in plaats van 34,99 euro).Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 100 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Ik heb een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 50 euro korting en ontvang gratis het boek De Fotografiebijbel thuis.In dit boek ontdek je 105 tips voor fascinerende foto's. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ookop de cursussen!