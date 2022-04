Boek: Zo werk Capture One Pro

Capture One is een programma om de RAW bestanden van je camera in te bewerken tot hun eindresultaat. Het is een alternatief voor Lightroom en vooral populair onder professionele studiofotografen die gebruik maken van thethering.





In het boek Zo Werkt Capture One Pro duikt auteur Bob Timroff in het programma. Het boek richt zich vooral op de basis die je moet weten om als fotograaf met het programma aan de slag te gaan.Het boek is opgedeeld in 10 hoofdstukken:- Inleiding- De Gebruikersinterface- Bibliotheek- Aan de slag- Tools- Lens- Kleur- BelichtingHet boek is telkens voorzien van duidelijke screenshots en exacte beschrijvingen van welke menu-items je moet gebruiken. Ook is het boek doorspekt met praktische extra tips die telkens in een roze kadertje te vinden zijn.Als je in plaats van het doornemen van een boek, liever video kijkt dan kun je de cursus Starten met Capture One eens bekijken op Photofacts Academy.Het boekligt 26 april in de winkels. Als je het uiterlijk 25 april alvast bestelt, ontvang je het nu met 5 euro korting. De reguliere prijs wordt 29,99 euro.Je kunt het boek direct bestellen bij uitgever Van Duuren.Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 85 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Vanwege de lancering van onze nieuwe boek De Nachtfotobijbel hebben we een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 40 euro korting en ontvang gratis ons nieuwe boek thuis.Ons gloednieuwegaat over avond- en nachtfotografie. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ook