De Nachtfotobijbel ligt bij de drukker

Het is momenteel al vroeg donker buiten. Dat hoeft echter geen reden te zijn om niet met je camera op pad te gaan. 's Avonds en 's Nachts kun je ook prachtige foto's maken. Hoe je dat doet ontdek je in ons nieuwe boek De Nachtfotobijbel.





De Nachtfotobijbel is een gloednieuw boek van Nando Harmsen. Het is een mooie aanvulling op onze eerdere fotobijbels; de Portretbijbel, de Landschapsbijbel en de Fotografiebijbel.Het boek bevat 101 praktische tips om in het donker prachtige foto's te maken. Net als bij de andere fotobijbels ontdek je op elke pagina weer een nieuwe korte er praktische tip. Elke tip is ook weer voorzien van een bijpassende foto die direct duidelijk maakt wat er bedoeld wordt.Fotograferen hoeft niet op te houden als de zon onder gaat. Ook in de avond en nacht kun je de meest prachtige foto's maken van landschappen, gebouwen en zelfs van mensen en dieren.