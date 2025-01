Straatfotografie tip: Nachtfotografie op straat?

Londen - f/1.8, 1/250s, 640 ISO @ 50mm

Leer jezelf met het aanwezige licht te werken. Door neonverlichting en verlichte etalages ontstaat een speelveld voor silhouetten en portretten die je overdag niet kunt maken.Als je geluk hebt, dan heeft het net geregend. Door de ontstane plassen wordt licht gereflecteerd, waardoor stemmige, donkere foto's ontstaan met felle kleuren.Dankbare plaatsen zijn winkelstraten en stations, de kans dat je daar mensen tegenkomt is natuurlijk groter. Ga als de nacht net is ingevallen, in het blauwe uurtje. Zoveel mogelijkheden!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.