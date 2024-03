De hele sterrenhemel in één foto

Een Melkwegpanorama. Dit is (ongeveer) 300 graden rond gefotografeerd.

Een 360 graden panorama biedt veel mogelijkheden. Maar het is slechts in één richting rond gefotografeerd. Wat als je ook in verticale richting helemaal rond gaat? Dan heb je een 360/180 graden foto. Je ziet ze wel eens in vastgoedfotografie, waarbij je virtueel helemaal rond door de foto kunt kijken.Ik heb een 360 graden camera op een heldere avond mee naar buiten genomen. Op een donkere plek heb ik alles om mij heen gefotografeerd, inclusief de sterren aan de hemel. Maar in plaats van één foto heb ik er maar liefst 240 gemaakt.Elke opname was 15 seconden lang. De tijd tussen de afzonderlijke foto's was 1 seconde, korter kon niet. In dat uur tijd (240 keer 15 seconden) hebben de sterren een hoek van 15 graden rond de poolster gedraaid.Dit is dus sterrensporen fotografie, maar nu met een 360 graden camera in plaats van een gewoon groothoekobjectief. Deze foto's heb ik bewerkt en samengevoegd. Dat leverde de onderstaande foto op.