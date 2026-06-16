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Elja Trum

Geef je vader 4 Fotobijbels cadeau voor maar 39 euro

dinsdag 16 juni 2026, 15:51 door | 77x gelezen | 0 reacties

We hebben het perfecte (last minute) vaderdagcadeau voor elke vader die fotografie leuk vindt: 4 Fotobijbels voor slechts 39 euro. Welke vier Fotobijbels? Dat is een verrassing! Bestel direct om het voor vaderdag nog in huis te hebben.

Mysterie box Fotobijbels


Je ontvangt 4 fotobijbels met daarin ook nog codes om 3 maanden toegang te krijgen tot onze online fotografiecursussen. Een heel leuk extraatje dus waar je vader veel plezier aan kan beleven.

» Bestel de Vaderdag Mystery bundel

Enne, je mag de actie natuurlijk ook als hint doorsturen naar je kinderen.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

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Elja Trum

Elja Trum

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Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

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