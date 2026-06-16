Geef je vader 4 Fotobijbels cadeau voor maar 39 euro

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Geef je vader 4 Fotobijbels cadeau voor maar 39 eurodinsdag 16 juni 2026, 15:51 door Elja Trum | 77x gelezen | 0 reacties
We hebben het perfecte (last minute) vaderdagcadeau voor elke vader die fotografie leuk vindt: 4 Fotobijbels voor slechts 39 euro. Welke vier Fotobijbels? Dat is een verrassing! Bestel direct om het voor vaderdag nog in huis te hebben.
Je ontvangt 4 fotobijbels met daarin ook nog codes om 3 maanden toegang te krijgen tot onze online fotografiecursussen. Een heel leuk extraatje dus waar je vader veel plezier aan kan beleven.
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Enne, je mag de actie natuurlijk ook als hint doorsturen naar je kinderen.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
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Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
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