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Elja Trum

Bestel fotografieboeken met tot 50% korting

zondag 14 juni 2026, 16:08 door | 27x gelezen | 0 reacties

Zoek jij nog een mooie fotografieboek om deze zomer tijdens je vakantie rustig door te nemen? Uitgeverij VanDuuren heeft een mooie actie gemaakt speciaal voor Photofacts lezers. Je krijgt nu tot 50 procent korting op populaire fotografieboeken.

Fotografieboeken met korting


Veel van de boeken zijn geschreven door experts die ook cursussen geven op Photofacts Academy, zoals Compositie in Landschapsfotografie door Nando Harmsen, Architectuurfotografie door Jan Paul Mioulet en Smartphonefotografie door Jeroen Jazet.

Als lid kun je dus het boek combineren met een nuttige cursus.

» Bekijk de boeken met korting

De actie loopt nog tot eind augustus, je haalt al een mooi fotografieboek in huis vanaf slechts 15 euro.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

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Portretfotografie in de Studio

vrijdag 26 juni 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

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Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 8 juli 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 5 plaatsen

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Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 18 november 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 6 plaatsen

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Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

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