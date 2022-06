De Sportfotobijbel naar de drukker!

Gisteren heb ik het nieuwste boek in onze serie Fotobijbels naar de drukker gestuurd. De Sportfotobijbel, geschreven door sportfotograaf Nico Delmeire. In de Sportfotobijbel ontdek je 101 tips om succesvolle sportfoto's te maken.



Om te vieren dat het boek naar de drukker is hebben we nu direct een mooie actie zodat jij het boek als eerste in huis kunt hebben!



Photofacts Academy + de Sportfotobijbel (75 euro voordeel)





Hoe je die ene actie perfect scherp in beeld krijgt, ook als je in een donkere hal fotografeert

Wat de beste plek is om de foto te maken die geen van de andere fotografen heeft

Hoe je zowel binnen als buiten beweging kunt bevriezen, zodat je het juiste moment pakt

Hoe je emotie vastlegt, zodat je niet thuis komt met een kiekje

Creatieve tips waarmee je van een sportfoto een andere dimensie kunt geven

Hoe je -ondanks dat je bij sport nooit weet wat er gebeurd- toch dat plaatje maakt wat je vooraf in gedachten had



De Sportfotobijbel volgt natuurlijk de insteek van onze andere populaire Fotobijbels . Elke tip heeft zijn eigen pagina met een voorbeeldfoto, de gebruikte instellingen en uiteraard de tip zelf.Het boek bestaat uit 9 hoofdstukken: Tips voor instellingen bij sportfoto's, Wat neem ik mee als sportfotograaf, Altijd scherpe foto's, Tips voor de weersomstandigheden, Tips voor compositie, Focus op jouw fotografie, Waar kun je het beste gaan zitten, Selecteren en nabewerken en Alternatieve sportfotografie.Je ontdekt bijvoorbeeld: