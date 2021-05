Recensie: Fotograferen met de iPhone door Scott Kelby

Conclusie

101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

is een mooi boek voor iedereen die betere foto's wilt maken met zijn smartphone. Het richt zich volledig op de iPhone, maar ook voor gebruikers van andere merken zijn er tientallen nuttige tips uit te halen.Het boek wordt nergens te technisch en is dus voor iedereen prima door te nemen en toe te passen. De tips zijn praktisch en veelzijdig. Er worden veel verschillende soorten onderwerpen besproken.De opzet met op elke pagina een praktische tip is uitstekend en maakt het een erg prettig boek om vlot door te nemen. Zo kun je snel aan de slag om de tips daadwerkelijk in de praktijk te brengen.Het boek 'Fotograferen met de iPhone' door Scott Kelby komt uit op 27 mei 2021. Je kunt het boek momenteel in de voorverkoop bestellen voor 29,99 euro (normaal 34,99 euro). Deze actie geldt tot 24 mei.'Fotograferen met de iPhone' heeft 272 pagina's. Het ISBN nummer is 9789463561976.Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.