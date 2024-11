Review: DigiEra externe SSD voor iPhone video

Een video van het dorp Oradour-ssur-Glane in Frankrijk. Opgenomen in 4K 25p met ProRes en LOG, direct op de DigiEra 1TB SSD. Geëdit in Davinci Resolve.

Met 4K 25p in ProRes heeft de DigiEra geen enkel probleem. Er zijn geen missende frames in de videoopnames (drop-frames). De echte test is met 4K 60p in ProRes, een beeldsnelheid die ik zelf eigenlijk nooit gebruik. Maar de SSD-schijf moet het natuurlijk wel aankunnen.Ook met deze resolutie en framerate heeft de DigiEra 1TB SSD geen enkel probleem. De videoopnames zijn goed opgenomen, zonder missende frames. Dit betekent dat deze externe SSD geschikt is voor videoopnames met de iPhone 15 en 16 in de hoogste kwaliteit en beeldsnelheid.De onderstaande video is gemaakt van de opnames die op een middag in het bos zijn opgenomen. Er is in een halve dag ruim een half uur aan beeldmateriaal in 40K 60p ProRes LOG opgenomen. Dit heeft ongeveer 50% van de batterij capaciteit van de iPhone 15 Pro gekost.