Het blauwe uurtje vastleggen met je telefoon

Standaard foto met foutieve witbalans

De automatische witbalans maakt het bijna een zwart-wit foto

Er is een trucje waarmee je toch eenvoudig een prachtige blauwe lucht kunt krijgen. Dit zonder dat je de instellingen in moet duiken of een andere camera app moet gebruiken.Het duurt namelijk een paar seconden voordat je telefoon (in elk geval bij mijn iPhone) de witbalans aanpast. Je kunt hier gebruik van maken.