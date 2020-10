Recensie: Het beste van Scott Kelby over Digitale Fotografie

Het boek is opgedeeld in twaalf hoofdstukken:





Professionele tips om scherpe foto's te krijgen Over lenzen Professionele landschapsfoto's maken Professionele reisfoto's maken Professionele portretten maken Gebruik je flitser als een professional Bruiloften fotograferen als een professional Sportwedstrijden fotografen Andere onderwerpen professioneel fotograferen Professionele tips voor betere foto's Professionele afdrukken maken Fotorecepten om dé foto te maken

Elk hoofdstuk begint met een grappig bedoeld verhaaltje. Als je deze typische humor van Scott Kelby niet kunt waarderen, kun je de inleidingen gerust overslaan. Het gaat immers om de tips de in de hoofdstukken gegeven worden.Na wat uitleg over het boek zelf aan het begin van het eerste hoofdstuk is vanaf dan elke bladzijde één tip. Doorgaans een afbeelding en dan de tip er in tekst onder. Een prima concept, als je het mij vraagt Door deze manier van werken leest het boek lekker door. Je kunt makkelijk de tips overslaan die je al kent (of snel scannen) en ook eenvoudig later nog een tip terugzoeken als je bijvoorbeeld een specifiek onderwerp gaat fotograferen.In de tips lees je ook vaak terug dat Scott zelf ook veel ervaring heeft met fotografie. Het geeft vaak praktische tips die niet altijd overeen komen met de 'officiële theorie'.Een goede tip vond ik bijvoorbeeld zijn advies om te fotograferen met het diafragma waarvoor je de lens kocht. Dus als je een dure 85mm f/1.2 koopt, ga er dan niet mee op f/5.6 fotograferen. Dat is niet waarvoor je zoveel geld betaald hebt. Dat heb je gedaan voor het bijzondere effect wat f/1.2 aan je foto's kan geven.Het hele boek is dus gevuld met dit soort korte praktische tips voor allerlei verschillende vormen van fotografie. Er zijn tips voor elk niveau, van de echte basis tot tips waar je ook als geoefend fotograaf nog wat mee kunt.