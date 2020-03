Recensie: Personal Branding voor Fotografen

Het is natuurlijk een boek over personal branding, en dus is Maurice zelf ook overduidelijk aanwezig in het boek. Ter afwisseling heeft hij echter ook 10 vooraanstaande fotografen geÔnterviewd. Een leuke onderbreking en mooie aanvulling.



Je vind dus niet alleen Maurice zijn verhaal terug, maar krijgt ook vel nuttige tips van onder andere Peter Hurley, John Demato, Glyn Dewis, Humberto Tan en dergelijke.



Maurice vertelt je in dit boek waarom je als fotograaf niet meer zonder branding kunt ťn hij geeft je vooral een stappenplan hoe jij jezelf kunt presenteren.



In dit stappenplan ga je op zoek naar wat je verhaal is en hoe je die kunt delen om anderen een beeld van jezelf te geven. Hoe zet je deze ideeŽn vervolgens om naar concrete content en welke platformen zou je moeten gebruiken om jouw verhaal te delen.





De hoofdstukken

Het boek is onderverdeeld in deze hoofdstukken:- Introductie Maurice Jager- Het belang van de foto online- Introductie in storytelling online- Prioriteiten stellen- Je uitstraling op social media- Mijn berichten op social media- Aan de slag met je blog- Leg je fotobibliotheek aan- Zelf aan de slagIn totaal bevat het boek 208 pagina's.