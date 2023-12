Het plezier van fotograferen aan zee

Het strand en de zee heeft een grote aantrekkingskracht voor mij persoonlijk. Waarom dat zo is kan ik moeilijk zeggen, maar ik fotografeer heel erg graag in die omgeving. In dit artikel vertel ik meer over wat het zo aantrekkelijk maakt om daar te zijn en te fotograferen.



Dit artikel is geschreven naar aanleiding van mijn vraag naar wat de lezers van dit blog zouden willen lezen. Dit onderwerp,, een visie over fotograferen aan zee en strand, is voorgesteld door Marcel Govaerts, waarvoor mijn dank.



Dat ik graag aan zee fotografeer is waarschijnlijk wel duidelijk. Ik ben graag aan de Opaalkust in Frankrijk, of in de fjorden van Lofoten waar zee en land op een grillige manier samenkomen.