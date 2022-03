Het maken van een foto in de branding

Bij deze foto is gekozen voor een strakke wateroppervlakte. Er is een 10 stops grijsfilter gebruikt om de benodigde 30 seconden belichting te bereiken.

Inkomend water, en afgaand water

Een strakke wateroppervlakte zorgt dat het water niet langer in beweging is. Wil je het bewegende water in je foto laten zien, dan moet je juist voorkomen dat je sluitertijd te lang wordt. Een 10 stops filter is dan vrijwel altijd ongeschikt.Een te korte sluitertijd is ook niet gewenst. Die zorgt voor het bevriezen van de beweging. Daarmee wordt de eeuwig bewegende zee ook niet langer zichtbaar. Kortom, je moet een sluitertijd kiezen die de beweging niet bevriest, maar ook niet onzichtbaar maakt.Voor een goede beweging van water in je foto is het belangrijk om te kijken hoe snel het water beweegt. Inkomende water beweegt snel. Afgaand water is langzaam. Natuurlijk is het ook afhankelijk van het getij.