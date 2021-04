Recensie: Vragen en Opdrachten om van elke fotoreportage een succes te maken

In het boekje vind je namelijk een heleboel korte vragen die je aan je onderwerp kunt stellen om ze ongedwongen op de foto te krijgen. Daarnaast staan er in het boek ook een boel kleine opdrachtjes die je kunt geven.



Zo geef je zowel kinderen als volwassen iets te doen en te kletsen tijdens de shoot en voorkom je dat ze ongemakkelijk of verveelt in je lens zitten te staren.



Vragen en Opdrachten is gebaseerd op de Moment Design techniek. Dit is een techniek die je moet helpen om spontane foto's te maken waar het plezier in te zien is. Veel gezins- en trouwfotografen gebruiken deze techniek.



Dit is trouwens ook het vakgebied waar de auteurs, Peter en Corine Lammers, werkzaam in zijn.



Het boek is in een handzaam klein A6 formaat. Je kunt het dus makkelijk in je fototas meenemen tijdens shoots. Zo kun je snel even een idee opzoeken, als dat nodig is.



Ook heeft het boek een hard-cover en een leeslintje, zodat je snel die ene opdracht of vraag terug kunt vinden. Het boek ziet er prima verzorgt uit.



In het boekje zijn ook flink wat lege pagina's opgenomen. Je kunt daar zelf nog ideeŽn opschrijven om het boek zo aan te vullen met jouw favoriete eigen vragen en opdrachten of er andere notities neerpennen, natuurlijk.