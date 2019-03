Review: Photoshop tools voor fotografen van Glyn Dewis

Essentiële technieken

Als je nooit goed begrepen hebt hoe het nou precies zit met lagen in Photoshop of als je wilt ontdekken dat penselen zeker niet alleen voor schilderwerkzaamheden zijn, zou je dit boek zeker eens moeten lezen!Bij het woord 'lagen' denk je meteen aan complexe dingen waar je liever verre van blijft. Omdat het zo professioneel klinkt lijkt het ongetwijfeld moeilijk. Gelukkig is niets minder waar en in dit boek wordt het heel inzichtelijk gemaakt.Een laag wordt in dit boek mooi vergeleken met een transparant vel plastic dat je over je foto legt en waar je dan op kunt gaan tekenen. Wat je ook op dit transparant uitvoert, de onderliggende originele foto wordt niet aangetast. En zo werkt het dus ook in Photoshop.Het enige verschil is dat er veel meer mogelijk is met lagen. Zo heb je bijvoorbeeld aanpassingslagen die allerlei effecten loslaten op de onderliggende foto, ook zonder deze aan te tasten uiteraard.Zodra je de weg kwijt bent of je zit helemaal verkeerd, dan kun je eenvoudigweg de laag verwijderen en je probleem is opgelost. Je kunt weer met een schone lei beginnen.