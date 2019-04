Yeah! Mijn portretboek is naar de drukker! (bestel nu met korting)

Het heeft even geduurd, maar het is zover: mijn boek over portretfotografie ligt bij de drukker! De titel is: De Portretbijbel - 101 Tips voor Perfecte Portretfoto's. Over ongeveer een maand moet het boek beschikbaar zijn en je kunt het nu alvast met korting bestellen.



Met dit boek wil ik je inspireren om met plezier prachtige portretfoto's te maken. Niet met lange technische verhalen, maar met 101 praktische en eenvoudige voorbeelden.



» De Portretbijbel nu bestellen



Het boek bevat, zoals de ondertitel al aangeeft, maar liefst 101 portrettips. Elke tip neemt één pagina in en is voorzien van een foto.Sommige tips hebben daarnaast ook nog een linkje naar de website zodat je de tip ook nog in video of in de vorm van een blogartikel kunt bekijken.