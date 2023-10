Yes! De Zwart-witbijbel is naar de drukker! Ontvang hem gratis

In dit boek krijg je van mij en Nando eenvoudige, praktische tips waardoor je meesterlijke zwart-witfoto's kunt maken.



Je ontdekt bijvoorbeeld:





Hoe je jouw camera zo instelt dat je, voordat je de foto neemt, al goed weet hoe jouw zwart-witfoto eruit gaat zien.



Wat je moet doen om een meesterlijke zwart-witfoto te maken, ook als je nog weinig weet van compositie en beeldelementen.



Hoe je filters kunt gebruiken voor een specifieke zwart-witomzetting en waarom je dat meestal beter niet kunt doen.



Hoe je het zonesysteem van befaamd zwart-witfotograaf Ansel Adams kunt gebruiken om net zulke fantastische zwart-witfoto's te maken.



Waarom je jouw zwart-witfoto's moet nabewerken voordat je ze anderen laat zien, en welke bewerkingen belangrijk zijn.

Met dit boek willen we je inspireren om met plezier prachtige zwart-witfoto's te maken, welke type fotografie je ook het liefste doet. Niet met lange technische verhalen, maar met 101 praktische en eenvoudige voorbeelden.De opzet is hetzelfde als onze andere Fotobijbels; per pagina wordt een tip gegeven en die tips is uiteraard voorzien van een bijpassende foto. De tips zijn telkens lekker kort en je hoeft het boek niet per se van voor tot achter door te nemen.Je kunt gewoon een willekeurige pagina openslaan de de tip die daar staat lezen. Of bijvoorbeeld door het boek bladeren naar een foto die je aanspreekt en dan lezen hoe je een dergelijke foto ook kunt maken.