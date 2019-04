Zuijderwijk/Vergouwe lanceert fotoboek 'Mapping'

Creatief bureau …,staat is verantwoordelijk voor het boekontwerp en drukkerij Lenoirschuring voor de lithografie en het hoogwaardige drukwerk. Het fotoboek is deels met crowdfunding en met steun van het Mondriaan Fonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) gerealiseerd.



In het Engelstalige boek is een essay opgenomen van curator Maartje van den Heuvel en geoloog Fiona Menzies. Van het boek is ook een genummerde Special Edition verkrijgbaar met een Art print. Een selectie van de foto's is tot en met 31 mei aanstaande te zien in café-restaurant en expositieruimte NewWerktheater in Amsterdam.



Daan Zuijderwijk (1974) en Maaike Vergouwe (1978) volgden een opleiding fotografie aan de Kunstacademie St.Joost in Breda. Sinds 2006 vormen ze een kunstenaarsduo en exposeren veelvuldig met hun autonome werk. Daarnaast is het werk opgenomen in de collecties van bedrijven en private verzamelaars.



De afgelopen twee jaar hebben de kunstenaars met hun drie jonge kinderen in een camper door Europa gereisd, op zoek naar bijzondere landschappen om in te werken en in te leven. De reis wordt binnenkort vervolgd met een zeilboot. Om een nieuw, open contact met de natuur aan te gaan en dit uit te drukken in hun artistieke werk.



Prijs Mapping boek: 39 euro en Mapping Special Edition Box: 165 euro