Een HDR foto is ook gewoon een foto

Met een belichtingstrapje is het mogelijk om ieder dynamisch bereik vast te leggen. Daarna kan het samengevoegd worden tot een enkele foto. Die moet je dan verder bewerken zoals elke andere foto.

Het enige verschil tussen een HDR foto uit een belichtingstrapje en een enkel raw bestand is het dynamisch bereik dat in het bestand is vastgelegd.In een raw bestand zit bijvoorbeeld maximaal 12 stops aan dynamisch bereik (afhankelijk van de camera), in een eenvoudige HDR zit maximaal 16 stops aan dynamisch bereik (in een 16-bit TIFF bestand).Of het nu een enkel raw bestand is, of een HDR bestand dat door de samenvoeging van het belichtingstrapje is gemaakt, het zijn beide foto's die bewerkt moeten worden. Met andere woorden, in beide gevallen behandel je de foto als een normaal enkel fotobestand.