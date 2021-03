Met knikkende knieën de afgrond in staren

La Palma - Caldera (2001)

De acht uur durende wandeling door de Caldera op La Palma is een prachtige ervaring. Overweldigende uitzichten, je waterfles aanvullen in het riviertje waar een groot deel van de tocht langs loopt, metershoge watervallen fotograferen en die heerlijke rust.Natuurlijk is foto's maken belangrijk op zo'n plek, maar stiekem zijn de rust en de natuur eigenlijk de echte reden om de tocht te maken.Landschapsfotografie is wat dat betreft echt een heerlijke bezigheid.Ik zou het vaker moeten doen.