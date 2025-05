Compositie tip: Gebruik symmentrie

Bieke - f/2.8, 1/100s, 200 ISO @ 90mm

101 Tips voor Creatieve Composities

Symmetrie kan zowel horizontaal als verticaal worden toegepast, en zelfs diagonaal, afhankelijk van de opstelling van je onderwerp en de omgeving. Gebouwen, reflecties in water en zelfs gezichten zijn perfecte voorbeelden van symmetrie in je compositie.Hoewel symmetrie vaak een gevoel van stabiliteit en rust geeft, kan het ook saai overkomen als het te voorspelbaar is. Dit kun je voorkomen door ervoor te zorgen dat er juist ook iets asymmetrisch in je foto zit. Een kleine verstoring van de symmetrie kan de foto spannender maken.Wil je meer weten over hoe je de perfecte compositie kunt krijgen in je foto's? Lees er alles over in ons boek de Compositiebijbel.