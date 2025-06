Wees creatief met het fotograferen van je onderwerp

Heb je iets gezien dat je graag op de foto zet? Ga dan niet zomaar je camera richten om de foto te maken. Denk na over compositie en beeldopbouw. Kijk eerst goed rond en overweeg de mogelijkheden. Maak een keuze voordat je de foto maakt.



Als voorbeeld hiervan neem ik een pigeonnier die ik in de Tarn in Frankrijk gezien had. Een pigeonnier is een torentje voor duiven, waarvan de uitwerpselen gebruikt werden voor het bemesten van de wijngaarden. Dit was een mooi exemplaar, op pootjes.