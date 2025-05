Nadeel van ultragroothoek voor een landschap

Met 15mm op fullframe kan je dicht bij de voorgrond komen. Maar de achtergrond wordt klein weergegeven. Je ziet er geen details meer in terug. Bovendien vult met deze beeldopbouw de lucht een groot deel van het beeld. Dat voegt weinig toe.

Alles wat veraf is komt heel klein in beeld. Hoewel je in feite dan ook meer van het landschap in de foto kan 'vangen,' verdwijnen de details. Ze zijn te klein waardoor je ze niet meer ziet. Dat kan zonde zijn.Less is more. Dat gezegde geldt zeer zeker in landschapsfotografie. Het kan lonen om wat meer in te zoomen, waardoor je meer details gaat zien. Ondanks dat je minder in beeld krijgt, zie je meer in de foto. De details worden zichtbaar.Denk je dat je dan geen voorgrond meer in de foto kan krijgen, dan heb je het mis. Zet een stapje naar achteren en die voorgrond laat zich perfect in de compositie meenemen. Probeer het maar eens uit.