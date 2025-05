Hoeveel macro moet je kiezen?

Waarom alles beeldvullend fotograferen. Laat het onderwerp in zijn omgeving zien. Het geeft je de mogelijkheid om andere beeldelementen te spelen. Gebruik je creativieit

Cursus Macrofotografie

In plaats van extreem dichtbij kan je ook een stapje terug doen. Fotografeer je onderwerp in de omgeving. Gebruik andere beeldelementen en vertel een verhaal.Misschien vind je dat dit dan niet meer onder macro valt. Maar bedenk dan dat er geen naam aan hoeft te hangen. Het enige wat belangrijk is, is het fotograferen van je onderwerp op een creatieve, spannende manier.Ik denk dat het belangrijk is dat je hierin afwisselt. Soms dichtbij, soms dichterbij, en soms verder weg. Laat je nooit beperken door zelf opgelegde regeltjes en kies de hoeveelheid macro waarmee je een zo mooi mogelijk beeld krijgt.Wil je je meer verdiepen in macrofotografie? Dan zou je de cursus macrofotografie of de Masterclass Macrofotografie volgen bij Photofacts Academy.