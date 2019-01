Dubbeltentoonstelling Erwin Olaf in Den Haag

Erwin Olaf, Shanghai, Huai Hai 116, Portrait #2, 2017 © Erwin Olaf. Courtesy Flatland Gallery

Succesvol kunstenaar

Grootste oeuvreoverzicht tot nu toe

Publicatie: Erwin Olaf – I Am

Persoonlijke audiotour

De dubbeltentoonstelling laat zien hoe Erwin Olaf zich heeft ontwikkeld van een boze provocateur tot een van Nederlands meest beroemde én geliefde fotografen. Het werk van Olaf is inmiddels verworven door en tentoongesteld in musea over de hele wereld.In 2008 toonde Fotomuseum Den Haag de series Rain, Hope, Grief en Fall. In 2011 won hij de prestigieuze Johannes Vermeer Prijs. In 2018 verwierf het Rijksmuseum bijna 500 foto's en video's van Erwin Olaf.Samen vormen de tentoonstellingen in het Gemeentemuseum en het Fotomuseum het grootste oeuvreoverzicht van Olafs werk tot nu toe. Vanaf de vroege jaren 80 tot aan het meest recente werk. In de woorden van Erwin Olaf: Celebrating 40 years of visual freedom.De dubbeltentoonstelling is samengesteld door conservator Wim van Sinderen met assistentie van Hanneke Mantel (beiden Gemeentemuseum Den Haag en Fotomuseum Den Haag), kwam tot stand in nauwe samenwerking met Erwin Olaf en zijn studio en wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale-Nederlanden.Bij de dubbeltentoonstelling verschijnt de omvangrijke publicatie Erwin Olaf – I Am, met maar liefst 240 foto's, van zijn vroege series als Chessmen en Blacks tot en met de meest recente serie gemaakt in 2018 in Palm Springs.De publicatie bevat een introductie door Wim van Sinderen (Gemeentemuseum Den Haag) en teksten van Francis Hodgson (professor Culture of Photography aan de Universiteit van Brighton), Mattie Boom (Rijksmuseum Amsterdam), Laura Stamps (Gemeentemuseum Den Haag) en Lesley A. Martin (Aperture).De publicatie verschijnt in vier talen. Uitgeverij Hannibal geeft de Nederlandstalige en Franstalige edities uit. De Engelstalige versie verschijnt bij Aperture. Koenig Books is verantwoordelijk voor de Duitstalige editie.Bij de tentoonstelling in het Fotomuseum is een audiotour beschikbaar die door Erwin Olaf zelf is ingesproken. De tour is verkrijgbaar in Nederlands en Engels en kost 3,50 euro.