Maastricht Photo Festival: 20-29 september

Van Dichtbij

Maastricht Photo Festival presenteert fotografen 'Van Dichtbij', met werk dat dichtbij komt. De verbindende factor tussen de exposerende fotografen is hun link met het Zuiden. Ze zijn er geboren, hebben er gewoond, werkten er, volgden er een opleiding, of hebben op een andere manier een speciale band met de omgeving.Het festival toont fotografie van wereldniveau die geworteld is in de Maas-Rijn Euregio. Het festival presenteert fotografen uit verleden, heden en toekomst, met zowel gevestigde namen als nieuw talent.De initiatiefnemers van het festival, fotograaf Bert Janssen en projectmanager Uschi Prick, hebben met de passer een cirkel op de landkaart gemaakt van 50 kilometer met Maastricht als middelpunt. Zo komt een van de headliners - Erik Kessels - uit Roermond (48,2 km).Erik Kessels (1966, Roermond) presenteert in de Gashouder zijn installatie GroupShow. Kessels is kunstenaar, ontwerper en curator met een bijzondere passie voor fotografie. Hij is onder meer bekend geworden als creatief partner van het in Amsterdam gevestigde communicatiebureau Kesselskramer.Hij publiceerde meer dan 60 boeken met door hem verzamelde foto's, en werkte voor zijn kunstprojecten samen met o.a. Marlene Dumas and Ryuichi Sakamoto. Onlangs exposeerde hij nog in SFMOMA (San Francisco) met zijn installatie 24HRS in Photos.Andere gevestigde namen van dichtbij, maar die ver over de grens bekend zijn, zijn Bob Thissen en Andrea Beckers. Bob Thissen (1985, Hoensbroek) is onder kenners van Urban Exploring wereldberoemd. Urban Exploring is het fotograferen van verlaten, meestal niet vrij toegankelijke gebouwen.Hij maakte foto- en filmbeelden in meer dan 65 landen, vaak op verboden locaties zoals het door de tsunami en de kernramp geteisterde Fukushima en een Russisch actief militair terrein in Kazachstan waar vergeten spaceshuttles liggen. Zijn foto's en (stop-motion) films worden gepubliceerd door onder andere National Geographic en CNN.Andrea Beckers (1994, Maastricht) verwierf bekendheid met haar portretkunst. In 2018 exposeerde ze in Artifact New York en in Carroussel du Louvre, Parijs.Een wereldwijd uitgegroeid fotografieproject is van de Japans-Belgische portretfotograaf Tetsuro Miyazaki (1978, Brussel) die nu in Maastricht woont. In zijn persoonlijke Hafu2Hafu project onderzoekt hij wat het betekent om een Japanse en een niet-Japanse ouder te hebben.Het project gaat over identiteit en het verlangen om ergens bij te horen. In April kwam zijn langverwachte fotoboek uit.Een in Maastricht bekende naam is Mike Moonen. Mike Moonen (1990, Vaals) zoekt met zijn collages, prints, tekeningen, animaties, sculpturen, muziek en magazines, bewust de grens op tussen mooi en lelijk, tussen expres en per ongeluk. Voor Maastricht Photo Festival zal Moonen aan de slag gaan met een verzameling pasfoto's, met zijn project Pasfoto's, dat zijn pas foto's.De foto's zijn niet alleen van een afstand te bekijken. Ook het publiek wordt uitgenodigd om te fotograferen en exposeren. Zo is er een trouwfotoalbum expositie in het Dinghuis (VVV) en in poppodium de Muziekgieterij worden foto's tentoongesteld die gemaakt zijn door het publiek op Pinkpop en tijdens muziekfestival Bruis.De fotowedstrijd op Pinkpop met het thema Let's Get Weird! is georganiseerd en gecureerd door YOUNGOFFICE, de jongerenafdeling van het Bonnefantenmuseum. Met de publieksexpositie Pin-your-pic kunnen fotografen van alle niveaus zich inschrijven om voor een aantal dagen hun foto's te exposeren in het Student Hotel.