Kom jij ook naar het Nature Talks Fotofestival?

Op 11 en 12 november kan je naar het Nature Talks Natuurfotografie festival in de Reehorst in Ede. Gedurende twee dagen kan je genieten van veel presentaties over natuurfotografie, en je verdiepen in de reizen die Nature Talks aanbiedt. Ook ik, Nando, zal op deze beurs spreken.



Het Nature Talks Natuurfotografie Festival biedt de de mogelijkheid om een groot aantal presentaties bij te wonen. Er zijn voordrachten van onder andere Ruben Smit, Andrea Gulick, Yvette van Bommel en Lennart Verheuvel.



Er zijn ook veel buitenlandse natuurfotografen die zullen spreken. Tin Man Lee (US), Gheorghe Popa (ROM) en Felix Heintzenberg (D) zijn slechts een paar namen. Daarnaast zijn er een aantal masterclasses te volgen, waaronder een die ik zelf geef.