Kom jij ook naar het Nature Talks fotofestival op 14 december?

In de fotoreis theaters kan je alles te weten komen over de reizen die Nature Talks aanbiedt. De fotoreiosbegeleiders vertellen daar over de reis die ze aanbieden. Ook ik ben aanwezig om over mijn reis naar Lofoten te vertellen.



Behalve de informatie en lezingen is het ook mogelijk om aan twee masterclasses deel te nemen. Sydney Lehmann vertelt over smartphone fotografie in de natuur en ik geef een masterclass over compositie in landschapsfotografie.



Kom jij ook naar het festival? Een dagticket kost 49 euro in de voorverkoop. Op de dag zelf beetaal je 54 euro aan de kassa. Voor de masterclasses wordt een apart bedrag van 49 euro gerekend.



Ga naar de website van Nature Talks om je toeganskaart te bestellen. Met de code photoftalks24 krijg je 10% korting op je ticket. Boek je later een een reis, dan krijg je het aankoopbedrag retour.







