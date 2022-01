Reistip: Maison de la Photographie de Marrakech

Het is niet de vraag of, maar wanneer we weer vrijer kunnen reizen. Daar neem ik met deze reistip alvast een voorschot op. Als je ooit naar Marrakech gaat, bezoek dan zeker Maison de la Photographie de Marrakech.



Het doel van het museum is om de buitengewone diversiteit van Marokko te laten zien, zoals bezoekers het land vanaf het begin van de fotografie tot de moderne tijd hebben gezien en vastgelegd. Dit museum is absoluut een bezoekje waard.



De collectie van Maison de la Photographie bestaat uit meer dan 10.000 werken uit de periode van 1870 tot 1960. Een deel daarvan wordt permanent geëxposeerd, maar er zijn ook tijdelijke exposities, die vaak gebaseerd zijn op een thema.



Naast foto's bevat de collectie ook een zeldzame set van 800 gekleurde glasnegatieven. Ook hiervan is een deel te zien in een verduisterde kamer. Ze worden van achter verlicht, zodat je ze goed kunt bekijken.



Een filmdocumentaire in kleur van Daniel Chicault 'Landscapes and faces of the High Atlas' uit 1957 wordt permanent vertoond.



Het museum is te vinden in een smal straatje, op loopafstand van enkele andere bezienswaardigheden. Bij binnenkomst sta je direct in de museumwinkel.



Er zijn ansichtkaarten en posters te koop, maar ook magazines en boeken. Daarnaast zijn er replica's van de collectie als verzameld werk te koop, sommige genummerd en dus uniek.