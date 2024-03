De Sony A9 mark III met de global shutter en flitsen

De Sony A9 mark III is vanwege de global shutter natuurlijk in het nieuws, Het is met recht revolutionair te noemen. Het belooft geen rolling shutter effecten en flitsen met elke gewenste sluitertijd. Dat laatste is niet zo eenvoudig als het lijkt.



Een global shutter betekent dat de sensor in één moment helemaal uitgelezen wordt in plaats van lijn voor lijn. Hierdoor heb je geen last meer van vervorming van lijnen die haaks op de bewegingsrichting staan. Dat is perfect voor de actiefotograaf.