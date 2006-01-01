Flitsfotografie tip: door stof heen flitsen

Photofacts Academy

zondag 10 augustus 2025, 21:12 door | 62x gelezen | 0 reacties

Ben je op zoek naar een creatief en afwijkend flitseffect? Probeer eens te fotograferen door een stukje kledingstof heen. Het licht dat door de stof valt, wordt gefilterd en gebroken, waardoor er bijzondere patronen, lijnen en schaduwen ontstaan.

Lenny door kledingstof

Lenny - f/8, 1/160s, 400 ISO @ 90mm

Bij bovenstaande foto heb ik door een truitje heen geschoten. Dit levert bijzondere patronen en lijnen op. Gecombineerd met de vormen van je model geeft het een bijzonder portret als resultaat.

Let erop dat de stof veel licht kan wegnemen. Gebruik je stof die wat dichter is, dan moet je de flitser harder zetten (of de lichtgevoeligheid van je sensor omhoog bijstellen).

Met een beetje experimenteren ontdek je snel welke combinaties van stof, afstand en lichtsterkte voor jou het mooiste resultaat opleveren.


Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

