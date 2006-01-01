Flitsfotografie tip: door stof heen flitsen

Meer: Flitsfotografie
Flitsfotografie tip: door stof heen flitsenzondag 10 augustus 2025, 21:12 door Elja Trum | 62x gelezen | 0 reacties
Ben je op zoek naar een creatief en afwijkend flitseffect? Probeer eens te fotograferen door een stukje kledingstof heen. Het licht dat door de stof valt, wordt gefilterd en gebroken, waardoor er bijzondere patronen, lijnen en schaduwen ontstaan.
Bij bovenstaande foto heb ik door een truitje heen geschoten. Dit levert bijzondere patronen en lijnen op. Gecombineerd met de vormen van je model geeft het een bijzonder portret als resultaat.
Let erop dat de stof veel licht kan wegnemen. Gebruik je stof die wat dichter is, dan moet je de flitser harder zetten (of de lichtgevoeligheid van je sensor omhoog bijstellen).
Met een beetje experimenteren ontdek je snel welke combinaties van stof, afstand en lichtsterkte voor jou het mooiste resultaat opleveren.
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie.
