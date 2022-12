Flitsfotografie tip: Voorkom rode ogen

Yana-Meau - f/6.3, 1/160s, 100 ISO @ 140mm

Er zijn een paar oplossingen tegen rode ogen. Je kunt de rode ogen-reductie functie van je camera gebruiken. Er wordt dan bij het maken van een foto een voorflits gegeven waardoor de pupillen van je onderwerp kleiner worden. Vervolgens wordt er bij de echte flits veel minder licht weerkaatst in het oog.Ook kun je rode ogen eenvoudig in de nabewerking zwart maken. Veel software heeft er zelfs een standaard functie voor.Voorkomen is echter beter dan genezen. Gebruik daarom een opzetflitser en flits indirect.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.